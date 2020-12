Joan Verdú s'imposa al supergegant FIS de Zinal Joan Verdú al primer lloc del podi al supergegant de Zinal. FAE

Actualitzada 18/12/2020 a les 07:01

Redacció Zinal (Suïssa)

Després de vèncer dimecres al gegant de Veysonnaz, Joan Verdú es va anotar ahir el supergegant FIS de Zinal. L’esquiador andorrà va marcar un crono d’1’00”46 per imposar-se a la cursa, avantatjant en 13 centèsimes el francès Adrien Fresquet, i en 53 el suís Lukas Zippert, que va ser tercer. “Era un supergegant molt tècnic, més aviat tipus gegant, i des del principi m’he notat molt bé i he fet una mànega neta, sense errades, ben esquiada”, va explicar Verdú a la finalització de la prova. A la cursa també va competir Matías Vargas, que va acabar en la 14a posició amb un temps d’1’01”81, a 1”35 del millor temps marcat per Verdú.



D’altra banda, Roger Puig va ser 9è a la primera Copa d’Europa de Saint Moritz d’esquí para­alpí, amb un temps d’1’49”78, a 8”55 del guanyador. Al primer gegant, Puig finalitzava 7è amb un temps de 51”45 contra medallistes olímpics i campions del món situats a les primeres places. A la segona mànega, la celebrada ahir, dues errades el van penalitzar en el temps final.