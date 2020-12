El Carroi trenca els pronòstics i sorprèn l'Inter Club Escaldes (2-0)

Actualitzada 18/12/2020 a les 07:00

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El CE Carroi va protagonitzar la sorpresa de la quarta jornada de la Lliga Multisegur Assegurances en desfer-se del vigent campió de lliga i Copa Constitució, l’Inter Escaldes, per 2 a 0. Al derbi colomenc, un gol de Diego Nájera a l’afegit (91’) va donar la victòria a l’FC Santa Coloma. En la jornada de dimecres, la UE Sant Julià va aconseguir la primera victòria de la temporada en guanyat l’Atlètic Escaldes per 2 a 1. Els lauredians, que no van acusar les tres setmanes sense competir, van remuntar el gol de Gastón Machado que avançava els escaldencs amb una falta directa i amb dianes de Buba, de penal, i David Virgili, ambdós al primer quart d’hora de la represa, van anotar-se els primers tres punts del present curs. Els homes de Luis Blanco van posar setge a la porteria de Fermín Holgado però no van aconseguir traduir la superioritat en el gol de l’empat i van caure per primera vegada a la temporada. La Penya d’Andorra, per part seva, va sumar el primer punt del curs després d’empatar davant la UE Engordany (1-1) en un partit molt sòlid i encertat defensivament de l’equip vermelho. Els dos gols es van convertir en un sol minut, el que va passar des del minut 5 que es va avançar l’Engordany amb gol de Kyllan Rame i el de l’empat signat per Manuel Jiménez.

