Hannah marca el camí al Top-16 (77-69)

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:21

EL VESTIDOR

“La classificació ens dona una mica d’aire”

Francesc Solana. El director general del MoraBanc Andorra va destacar que “estem molt contents perquè passem al Top-16 per tercer any consecutiu i és una fita important que valorem molt perquè sabem el que costa”. A més, va destacar que “la classificació per al Top-16 ens dona una mica d’aire amb els dos partits que ens queden”, i va afegir que “ara ens queda un calendari d’ACB molt dur i ens hi hem de concentrar”. Sobre el matx, Solana va destacar que “l’equip ha fet un esforç físic important i necessitem més encert perquè el desencert frustra els jugadors”.

El MoraBanc Andorra va classificar-se per al Top-16 tot i perdre a la pista del Lietkabelis Panevezys 77 a 69 gràcies a la diferència aconseguida al Poliesportiu i a un estratosfèric Clevin Hannah amb 27 punts. Els lituans havien de guanyar per 10 o més punts per seguir amb vida i ho van fer en diversos moments al tram final del partit. Hannah va salvar l’average i el local Valinskas no va encertar el triple final que hauria deixat els tricolors encara pendents de la classificació matemàtica. Amb la primera feina feta, els homes d’Ibon Navarro tenen pendents de recuperar les visites a la Virtus i al Mònaco i es jugaran amb aquests últims acabar en la tercera o en la quarta posició.El MoraBanc afrontava aquest duel encara en quadre amb només deu jugadors a la rotació, i el matx arrencava amb igualtat i sense cap dels dos equips mostrant, ni de bon tros, la seva millor versió i amb empat a 20 al final del primer quart, amb Hannah i Colom guiant els tricolors. A poc a poc el Lietkabelis va anar millorant i va arribar a obtenir set punts de marge, però la reacció dels homes d’Ibon Navarro abans del decans va deixar la diferència en només dos punts (39-37) abans de passar pel vestidor.A la represa, els tricolors començaven a mostrar símptomes de cansament i semblava que els locals trencaven el partit, tot i que una vegada i una altra el MoraBanc s’acabava reenganxant i fins i tot posant-se per davant, tot i que el matx va arribar empatat a 57 a falta de l’últim període. Semblava difícil que els lituans recuperessin els 10 punts de marge que necessitaven a falta de només deu minuts, però van aconseguir-los en diversos moments fins que va aparèixer Hannah per liquidar les seves opcions de seguir somiant de passar de ronda. Valinskas va provar-ho amb un triple final, però va anar al ferro i el MoraBanc va poder certificar la classificació per al Top-16.Els tricolors tornen avui al país i començaran a preparar els primer dels quatre partits que tenen abans d’acabar l’any, diumenge al Poliesportiu contra el Movistar Estudiantes. Mentrestant, la direcció esportiva segueix treballant cercant un temporer que reforci el joc interior després de les baixes de Diagne, Tyson i Dime, a més de la de Senglin.