Cande Moreno i Pablo Vallina donen positiu per coronavirus

Actualitzada 16/12/2020 a les 06:01

Cande Moreno es perdrà la Copa del Món de superdescens d’aquest cap de setmana a Val-d’Isère després de donar positiu per Covid-19, igual que l’skiman Pablo Vallina. Tots dos es troben en bon estat de salut i quedaran confinats, igual que el fisioterapeuta Pol Ferrer i l’entrenador Dejan Poljansek, que tot i donar negatiu s’aïllaran per prevenció.



D’altra banda, Xavier Cornella va ser cinquè a l’eslàlom del Campionat d’Alemanya júnior amb Bartomeu Gabriel sisè i Ty Acosta 11è. A més, Joan Verdú no va poder completar un gegant a Veysonnaz i Matías Vargas va finalitzar en 60è lloc a la Copa d’Europa de descens de Santa Caterina.