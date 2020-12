Un gol a falta de 36 segons dona el triomf al Sant Julià (3-2)

Omar va anotar la diana definitiva des del punt de penal al final

Marc Basco Andorra la Vella

El CE Sant Julià va sumar la segona victòria de la temporada després d’imposar-se in extremis al Torrefarrera amb un gol de penal d’Omar a falta de 36 segons per a la botzina final.



El duel va arrencar bé per al conjunt lauredià, ja que Daniel Filipe va avançar els homes de Jorge Dias al primer minut de joc. Els lleidatans no es van desanimar ni molt menys, i ja havien empatat el partit a l’equador de la primera meitat amb dos gols en només dos minuts, però el CE Sant Julià va reaccionar i va tornar a empatar el duel amb una diana de Brayan Pinto al minut 13, que va suposar l’empat a dos gols amb què es va arribar al descans. A la represa, tots dos equips van anar a la recerca de la victòria, però amb els lauredians gaudint de les ocasions més clares, i no va ser fins al tram final quan Omar Ávila no va fallar des del punt de penal i va deixar els tres punts a Sant Julià.



Amb aquesta victòria, els homes de Jorge Dias abandonen l’últim lloc de la classificació i tanquen la primera volta de la lliga al setè lloc amb vuit punts en vuit partits disputats. Els lauredians tornen a jugar a casa la setmana que ve contra l’Alforja.