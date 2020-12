Un esdeveniment descentralitzat i de país

La Massana serà l’epicentre de la prova de BTT per etapes i Ordino, de les curses de muntanya

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:43

Marc Basco Andorra la Vella

L’Andorra Multisport Festival que s’engegarà l’any que ve fruit de l’acord entre Govern i Ironman serà un esdeveniment descentralitzat que arribarà a gairebé totes les parròquies del país. Més enllà de les proves ja conegudes de triatló d’hivern (Sant Julià de Lòria) i ciclisme de carretera i triatló (Andorra la Vella), la prova per etapes de BTT tindrà majoritàriament la Massana com a centre neuràlgic, mentre que les curses de muntanya donaran el protagonisme a Ordino.



Després de no tenir finalment la Copa del Món de bicicleta de muntanya, la Massana no perdrà el protagonisme de les dues rodes i serà seu durant quatre dies de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees, una cursa amb un pròleg i tres etapes. La plaça de les Fontetes serà el punt de sortida del pròleg de set quilòmetres, que acabarà també a la parròquia massanenca. La primera jornada dura tindrà també inici i final a la Massana, amb un traçat de 42 quilòmetres. Les dues últimes etapes tindran l’inici fora de la parròquia i arrencaran des de Canillo i Naturlandia, amb un total de 60 i 49 quilòmetres, respectivament, fins arribar a la Massana. En total, seran 153 quilòmetres i 5.060 metres de desnivell en un repte que posarà a prova els corredors amb un traçat dur que passarà per punts com el bike park de Vallnord-Pal Arinsal o el pic del Comapedrosa.



A Ordino s’hi desenvoluparà la Trail 100 Andorra-Pyrenees, que serà la prova substituta de l’Andorra Ultra Trail després que l’organització d’aquesta última cursa decidís no fer-la més un cop Andorra Turisme va anunciar que retirava el patrocini per les polèmiques que va haver-hi sobre el retorn de les inscripcions als participants a causa de la Covid-19. La Trail 100 Andorra-Pyrenees tindrà un total de quatre curses diferents amb distàncies d’entre els 7,5 i els 152 quilòmetres.



La prova reina serà l’ultra de 124,6 quilòmetres i 8.660 metres de desnivell positiu que arrencarà des de l’església d’Ordino i acabarà al poble ordinenc després de passar pels quatre refugis guardats del país, o pujar el pic del Comapedrosa. Aquesta cursa serà també puntuable per classificar-se per a l’Ultra Trail del Montblanc. El programa de proves també inclourà una trail de 56,8 quilòmetres i 4.640 metres de desnivell positiu, una de 24,4 quilòmetres i 2.230 metres de desnivell positiu, i una última de 7,5 quilòmetres i 570 metres de desnivell positiu destinada al públic familiar o que s’està iniciant en el món de les curses de muntanya, ja que estarà limitada a participants entre 12 i 17 anys.



Més enllà de la sortida i arribada de les diferents curses, Ordino acollirà els briefings de totes les proves, a més d’un punt d’informació i les cerimònies d’entrega de premis, diversos esdeveniments que donaran dinamisme a la parròquia durant els quatre dies que duri la Trail 100 Andorra-Pyrenees.