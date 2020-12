La base del MoraBanc s'estrena amb un torneig intern

Actualitzada 12/12/2020 a les 06:42

La base del MoraBanc Andorra tornarà aquest cap de setmana a la competició amb tornejos interns organitzats pel club. Els diferents equips de categories inferiors no competeixen des del març passat i no està previst que les lligues de la Federació Catalana es reprenguin fins a mitjan gener, i és per això que l’entitat posarà en marxa un campionat de 3x3 i un altre de 4x4 perquè els jugadors puguin trencar la inactivitat.



Els partits seran per a les categories júnior i cadet i els jugadors passaran un cribratge massiu. Els equips dels més petits participaran en proves d’habilitat i encara no disputaran partits.