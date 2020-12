El MoraBanc cau contra el Saragossa (83-98)

Els tricolors han arrencat bé però han anat a remolc des del segon quart

Sergi Garcia Sergi Garcia, durant el duel contra el Saragossa. Fernando Galindo

Actualitzada 11/12/2020 a les 20:28

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc ha sumat la segona derrota consecutiva després de caure 83-98 contra el Casademont Saragossa al Poliesportiu. Els tricolors han arrencat bé, però s’han anat desfent des del segon quart i ha acabat tenint una diferència en contra que ha estat impossible de salvar.



El duel ha arrencat amb màxima igualtat i amb un vell conegut, Dylan Ennis, sostenint els aragonesos, tot i que els seus 12 punts al primer quart han estat insuficients per superar els tricolors, que manaven 28-25 després dels deu primers minuts gràcies a un triple final de Jelínek. El MoraBanc ha anat caient poc a poc davant de la força interior dels saragossans, que ha suposat que arribessin a agafar una màxima diferència de 10 punts que ha acabat sent de nou al descans (46-55).



A la represa, les coses han seguit anant malament i els aragonesos s’han arribat a posar 19 amunt (46-65) després d’un molt mal inici de quart del MoraBanc, que ha pogut refer-se i situar-se a deu punts al final del tercer quart (65-75), tot i que no ha passat de ser un miratge, i el conjunt visitant s’ha acabat imposant 83-98.



Dylan Ennis ha estat el millor dels visitants amb 20 punts, mentre que el màxim anotador dels tricolors ha estat David Jelínek amb 20 punts.



Els tricolors marxen demà mateix a Sant Sebastià, on diumenge jugaran un nou duel de la marató de partits contra l’Acunsa GBC.