La majoria dota amb 25.000 euros més el VPC per fer un pla d'ascens

Actualitzada 10/12/2020 a les 05:57

LA COMISSIÓ

Posicions contraposades

El president del grup liberal, Ferran Costa, considera que mentre que a la “banda meridional” ja hi ha equips que assumeixen la representació com el MoraBanc o l’FC Andorra, a França “estem orfes”. Aquest buit el pot omplir, en opinió del parlamentari, el VPC. El pla, que es finançarà amb el pressupost, hauria de servir per “impulsar el VPC amb noves fites que li permetin avançar en la representació”. Pere López va votar a la comissió en contra de l’esmena. “Els 25.000 euros no són a més a més. Es treuen de federacions petites que ja van molt justes econòmicament”, explica el president del grup socialdemòcrata, que reivindica la tasca social i pedagògica que realitzen aquestes entitats.

Els debats pressupostaris en el si de la comissió legislativa del Consell General deparen sorpreses i sovint provenen de la majoria. Una esmena presentada per Liberals d’Andorra i Ciutadans Compromesos ha comportat un lleuger però significatiu canvi en el repartiment de les subvencions treballades pel departament d’Esports del Govern. Ferran Costa i Carles Naudi, signants de la demanda, han aconseguit el suport de DA per incrementar en 25.000 euros la subvenció al VPC Andorra Rugbi 15.L’argumentari de l’esmena precisa que aquesta quantitat ha de permetre al club “presentar un pla esportiu per analitzar els recursos econòmics, materials i humans per tal de pujar de categoria dins de la lliga francesa”. La voluntat és avaluar els costos, l’impacte i la viabilitat de formar un equip per ascendir gradualment cap a categories amb molta més visibilitat. Els parlamentaris consideren que el rugbi és una “bona” via “per promoure la marca Andorra al sud de França”.L’esmena s’ha incorporat al projecte de llei del pressupost amb el suport de les tres forces de la majoria, l’abstenció de terceravia i el vot contrari del Partit Socialdemòcrata. Els 25.000 euros es retallaran de la partida corresponent a clubs i federacions, dotada globalment amb 5,8 milions d’euros i que inclou també l’aportació del Comitè Olímpic i les transferència a l’Agència Andorra Antidopatge i la Fundació de l’Esport, entre d’altres.El VPC milita aquesta temporada, després de l’ascens aconseguit l’any passat, en la Lliga d’Honor d’Occitània, la setena categoria francesa, molt lluny de les tres lligues professionals.Andorra Turisme ha apostat tradicionalment per la promoció a França a través del rugbi amb l’acord de patrocini amb un Top-14 com l’Stade Toulousain, un dels clubs de referència francesos i europeus, que s’ha ampliat fins al juny del 2022.