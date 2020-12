Gallardo preveu un retorn de 3,6 milions per dues proves de l'Andorra Multiesport

La capital acollirà dues de les cinc curses que el Grup Ironman organitzarà al país a l'estiu

Andorra la Vella serà l'amfitriona de dues de les cinc proves que el Grup Ironman organitzarà al país de cara al 2021 en el marc de l'Andorra Multiesport Festival. En concret, la parròquia, que farà una aportació directa de 150.000 euros, acollirà la cursa cicloturística Andorra 21 Ports, que se celebrarà del 21 al 26 de juny, i l'Ironman 70.3 Andorra, un triatló configurat per un recorregut d'1,9 quilòmetres en la disciplina de natació, 90,1 quilòmetres en ciclisme i 21,1 quilòmetres de 'running', que tindrà lloc el 4 de juliol. Segons ha detallat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la prova de ciclisme estarà limitada a 500 participants i es preveu que vinguin acompanyats per 1.500 persones, que generaran una despesa mitjana aproximada d'uns 155 euros. Així, s'espera que aquesta cursa generi un retorn de 930.000 euros. Per la seva banda, la prova 70.3 es limitarà a 1.500 participants, es preveu que els acompanyants sumin unes 4.000 persones i el benefici que pot deixar a la parròquia se situa en els 2,7 milions d'euros. Tot plegat, segons el ministre, suposarà un retorn estimat de 3,6 milions d'euros per Andorra la Vella, tot i que ha manifestat que "no tot es quedarà a la capital".

