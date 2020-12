El MoraBanc Andorra acarona el Top-16

Si l’equip tricolor es desfà del Lokomotiv Kuban i el Lietkabelis cau a Anvers l’accés serà definitiu

El MoraBanc Andorra afronta aquest vespre (20.00 h) la primera possibilitat per assegurar-se el bitllet per al Top-16 de l’Eurocup. Segellar el primer objectiu establert a la competició continental seria una forma de començar a cicatritzar el pòsit amarg que ha deixat la greu lesió de Tyson Pérez, absència forçosa als plans d’Ibon Navarro fins entrat l’any que ve.



El rival que visita el Poliesportiu és el Lokomotiv Kuban Krasnodar rus, ja classificat per a la segona fase i, juntament amb l’intractable Virtus de Bolonya, un dels equips destinats a lluitar pel títol. La combinació que necessita l’equip tricolor per assolir