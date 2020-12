Vindrà Anglaterra

La selecció, enquadrada al grup I, també es veurà les cares amb Polònia, Hongria, Albània i San Marino

Actualitzada 08/12/2020 a les 06:54

Ivan Álvarez Andorra la Vella

La selecció d’Anglaterra, dirigida per Gareth Southgate i abanderada per estrelles mundials del llinatge de Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford o per la puixança de Phil Foden, és el més potent i mediàtic rival que li ha tocat a la selecció absoluta a la fase de classificació del Mundial de Qatar 2022. El sorteig, celebrat ahir telemàticament a Zuric, va enquadrar Andorra en un grup de sis equips, també amb la Polònia de Robert Lewandowski, Hongria, Albània i San Marino.



El seleccionador absolut, Koldo Álvarez de Eulate, va destacar que “és un grup molt fort, amb seleccions com Hongria o Albània que ens porten bons records”. Tot i això, va deixar clar que “no podem viure dels records i tenim ganes de començar a treballar i, sobretot, tenim la responsabilitat que podem fer coses en aquest grup”. D’Anglaterra va comentar que “és una selecció molt exigent, però també ho és Polònia i Hongria o Albània, que van guanyar als seus grups de la Nations League”. Per Koldo, el gran repte ha de consistir a “ser mereixedors de sumar punts, fer la nostra feina i ser competitius cada partit”. Un dels discursos que van quedar més implementats a la delegació andorrana, tenint en compte que es partia per primera vegada a la història des del penúltim bombo, és el fet de caure en un grup amb més de cinc equips, fet que permetia tenir un rival amb el qual, a priori, poder disputar els punts. “Ha estat un grup de sis que era el que volíem tots. És bastant fort amb Anglaterra com a selecció més potent i amb Polònia que té un joc bastant vistós i serà bastant complicat”, va introduir l’internacional Marc Rebés. El futbolista de l’FC Santa Coloma va ser, precisament, l’heroi aquell 9 de juny del 2017 quan un gol seu va permetre que Andorra superés Hongria a l’Estadi Nacional. El combinat magiar és un altre dels rivals i Rebés va apuntar que “ens porta molt bons records, però serà un rival molt difícil”. També porta reminiscències positives l’encreuament davant Albània, després d’aquell empat a dos gols –de Cristian Martínez– a la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2020. On va ser més contundent Marc Rebés va ser a l’hora de reconèixer que el repte de la tricolor durant aquesta fase hauria de ser “sumar els sis punts davant de San Marino”. En aquest sentit, el sostre històric de puntuació de la selecció en una fase final és, encara, de cinc punts, assolit dues vegades, al Premundial d’Alemanya 2006 i al de Rússia 2018. La possibilitat de superar aquesta marca sembla abastable, tot i que Rebés va subratllar que “el repte sempre ha de ser fer-ho el millor possible i sumar el màxim de punts que puguem”. Els partits de la fase es jugaran des del mes de març fins al novembre del 2021.