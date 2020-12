El MoraBanc Andorra corda la quarta victòria consecutiva post-Covid i supera el Betis amb la batuta de Senglin i un inspirat Paulí

Un triomf de solidesa (72-55) Els jugadors del MoraBanc Andorra celebren a la pista la victòria sumada ahir davant el Reial Betis al Poliesportiu. Fernando Galindo

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:54

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El brot de coronavirus ha enfortit i cohesionat el MoraBanc Andorra fins al punt de mostrar-se irresistible i d’agafar una volada il·lustrada, amb tres victòries consecutives a l’ACB i cinc en els darrers sis partits. Aquesta realitat, la de la unió del vestidor després de deixar anar els grillons de la Covid-19, no només s’ha repetit darrerament com un mantra, sinó que el grup de Navarro s’ha encaparrat a demostrar-ho al parquet. Sense peces cabdals com Diagne i Tyson Pérez -amb el turmell magullat-, l’equip tricolor va saber facturar un partit amb moltes arestes, amb poca afinació en atac, amb un exercici de solidesa i de savoir faire i un repuntament definitiu al tercer acte. Un 72-55 davant el Reial Betis de Joan Plaza, banderat amb la inspiració de Paulí -15 punts- i de Senglin -12-, i que mantè immaculat el full de serveis al minat i frenètic mes de desembre.



Va començar esvalotat el MoraBanc Andorra, erràtic i precipitat i va ser, novament, Senglin amb sobredosi de confiança després de l’exhibició a Miribilla, qui va reactivar el grup amb cinc punts consecutius (10-2). Només Feldeine semblava mirar als ulls els tricolors, un jugador de classe noble i d’antiga soca, i el Betis va aconseguir cloure la mànega amb les constants vitals i enfocats en Outtara i Torres (16-14). Paulí va tancar la primera mànega de al qual va ser protagonista i el nom de l’aler gironí va seguir exhibint-se en llums de neó, aportant quatre punts consecutius que van permetre els tricolors liderar l’inici del segon acte (22-19). Encara amb la sensació de jugar al tran tran, amb problemes per alliberar-se i per cordar accions amb eficàcia a l’hora d’anotar, Dime es va carregar amb tres faltes i Olumuyiwa va haver d’acudir al rescat arremangant-se a la zona. Els homes clau del Betis interpretaven el llibre d’instruccions de Joan Plaza i Spires i Ndoye mantenien els verd-i-blancs, mentre que el MoraBanc es mostrava rovellat i només aconseguia petits avantatges des del triple i amb l’anotació de Tunde. Un parcial d’11-2 va descargolar el MoraBanc (36-28) per enfilar els vestidors amb cobertura. Un triple de Jelinek va donar la benvinguda al tercer acte. Després de l’interludi, el grup d’Ibon va començar a marcar territori amb un actiu i inspirat Paulí i, amb el repuntament de la tasca coral, es van posar les coses a lloc (50-35). Gielo i Senglin es van voler unir a la festa i van augmentar el coixí fins al +20 i un parcial de 19-7. L’equip es va espolsar els dubtes i es va deixar les interferències al vestidor, però un parcial de 0-6 dels verd-i-blancs va fer retorçarNavarro veient com l’equip aixecava el peu de l’accelerador i, tot i gaudir d’una situació plàcida, algunes errades evitables van donar peixet al Betis abans d’encarar l’acte definitiu (55-42). A favor de rellotge i de desig, el MoraBanc no va badar i va acabar de resoldre la papereta sense gaires estridències, nedant amb bona braçada i arribant a la riba amb la fermesa suficient com per posar el pany sense més maldecaps.



EL VESTIDOR



“HEM MOSTRAT UNA BONA SOLIDESA”

Ibon Navarro

L’entrenador deL MORABANc Andorra estava visiblement satisfet i va manifestar que “l’equip ha mostrat molta solidesa defensiva i molta energia”. A més, va afegir, que el grup va saber “fer un pas endavant per suplir l’absència de Tyson”.



Oriol Paulí

L’aler tricolor va assenyalar que l’equip es va poder refer “d’una primera part estranya” i que després de millorar al tercer quart “hem pogut seguir la línia, mantenir el resultat i lluitar la victòria”. Per a Paulí, la clau va ser fer un partit “sòlid”.