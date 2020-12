El Sant Julià paga cares les errades i cau contra el Laguna (3-5)

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:50

Ivan Álvarez Sant Julià de Lòria

El CE Sant Julià va perdre a la seva pista per 3 a 5 davant un rival directe, el Laguna, en un partit on els lauredians van meréixer més i van pagar massa cares les errades i la falta d’encert en atac. Després de l’empat dissabte a la pista de l’Alcoletge (5-5), els lauredians havien de saber gestionar bé la despesa física i el cansament acumulat en aquest segon partit en dos dies. El Sanju va competir bé i va mantenir sempre les seves opcions, però una desconnexió de set minuts a la represa, després de posar-se al davant 2-1 amb el segon gol d’Omar, va permetre els tarragonins posar-se en poc temps amb un 2-4 a favor que ja va resultar insalvable per als lauredians. “Sincerament crec que ha estat un bon partit” va explicar al Diari el tècnic Jorge Dias. “Competim bé i juguem bé, però estem acusant una mica la joventut i la falta d’experiència de l’equip en la categoria” va lamentar. Dias va subratllar que “quan entres en una dinàmica negativa només es pot sortir amb treball i creient en el que fas. Ens en sortirem.”



Aquesta quarta derrota de la temporada deixa el CE Sant Julià en novena posició, tancant el grup amb 5 punts, i posat ja al dia pel que fa al calendari. La propera jornada, la novena, els lauredians rebran el Centre Esportiu el dissabte 12 el segon classificat, el Grup Elias Torrefarrera.