Triomf amb exhibició (76-85)

Actualitzada 04/12/2020 a les 07:21

EL VESTIDOR

"És una victòria important per arrencar el mes"

Ibon Navarro. El tècnic del MoraBanc Andorra va assegurar que “hem pogut pal·liar el nostre desencert des del triple gràcies al control del rebot i de la nostra agressivitat en el rebot en atac”, i va destacar que “hem tingut moltes pèrdues, algunes provocades per la seva defensa, i altres per prendre massa riscos”. A més, l’entrenador va destacar que “crèiem que teníem el partit més controlat que el que deia el marcador i a l’últim quart hem tingut més encert i un jugador amb un nivell d’encert i una inspiració molt alta”. Per últim, va destacar que “és una victòria molt important per arrencar aquest mes de bogeria i ara hem d’esperar el Betis”.

El MoraBanc Andorra va tornar a la competició després de l’aturada per les seleccions amb una victòria de pedra picada a Bilbao per 76 a 85 en un partit igualat que va tenir Jeremy Senglin com a clar protagonista. L’escorta nord-americà va desencallar el matx en el tram final i va acabar el duel amb 30 punts, el seu rècord a la Lliga Endesa.Es preveia un partit igualat i així va ser des de l’inici. Amb una arrencada freda per part dels dos equips després de l’aturada, amb precipitació i amb un encert molt baix dels tricolors des del triple (2/7 al primer quart) que els va fer anar a remolc durant gairebé tot el període, tot i que amb una diferència que mai va arribar a ser gaire gran, i que els tricolors van neutralitzar al final del primer quart (19-19). L’encert des de lluny no millorava (3/14) i el MoraBanc deixava d’insistir en el joc exterior per posar pilotes a dins i fer gala de la seva superioritat física. Així, els tricolors van obtenir cinc punts de diferència que semblava que servien per començar a trencar el partit, però Rousselle s’hi resistia i set punts consecutius seus deixaven els bascos ben vius amb l’electrònic, amb 36 a 38 al descans.A la represa, el partit va seguir la mateixa línia, amb una igualtat marcada pel poc encert ofensiu a totes dues bandes. Els locals van fer-se forts a la zona amb Dos Anjos i Huskic, que van fer oblidar el millor home dels del Bilbao, Ondrej Balvin, que va ser baixa d’última hora. La millora sota el cèrcol dels homes de Mumbrú va dur de corcoll els tricolors i va fer que capgiressin el marcador, tot i que un inversemblant 2+1 de Jeremy Senglin caient al terra va deixar l’electrònic 52 a 52 a falta de l’últim quart.L’inici del tram final no presagiava gaire bones notícies per als tricolors, amb precipitació, pèrdues i poc encert, però va aparèixer Jeremy Senglin quan més falta feia. Nou punts seguits seus van encarrila la victòria, i tot i que el Bilbao va buscar la remuntada heroica els locals topaven una vegada i una altra amb l’escorta nord-americà, que va quallar un partit rodó.Més enllà dels 30 punts, l’escorta va fer 3 rebots i 3 assistències que el van dur a un 35 de valoració. Sergi García, amb 14, i Tyson Pérez, amb 12, també van quallar una bona actuació en un duel que va portar la reaparició de Bandja Sy.La marató no s’atura i els tricolors ja pensen en el següent duel, diumenge contra el Betis.El president de l’ACB, Antonio Martín, va publicar ahir una carta oberta en què demana el retorn del públic als pavellons de la Lliga Endesa. L’associació va presentar al CSD espanyol (Consell Superior d’Esports) un protocol perquè puguin entrar 500 espectadors als duels de la competició, un document que en paraules de Martín és “absolutament segur”. A més, va afegir que “és un pla complet que cobreix tots els aspectes des de l’accés, la ubicació dels aficionats i que poden fer i no dintre dels recintes”. Per últim, el dirigent va destacar que “l’impacte negatiu a l’economia dels clubs ha estat considerable i mereixen la confiança per a la tornada progressiva dels aficionats amb la màxima seguretat”.