L'Olot, darrer rival de l'FC Andorra, detecta dos positius per Covid

Actualitzada 04/12/2020 a les 06:24

Quan l’FC Andorra es troba a la recta final de la recuperació dels jugadors i membres del cos tècnic afectats per la Covid-19, un total de 18 persones, el seu darrer rival a la lliga, la UE Olot, va anunciar ahir dos casos de coronavirus. El brot a l’equip tricolor es va originar l’endemà del partit a Prada de Moles davant els gar­rotxins arran del positiu de Ruben Bover. L’Olot no va trobar cap cas de Covid-19 als tests posteriors i es va enfrontar a l’FC Barcelona B quatre dies després. Ara, l’equip català pateix una segona aturada, ja que a aquests dos jugadors que són positius s’han d’afegir els jugadors lesionats i, per tant, el partit davant l’Hospitalet queda ajornat. El primer brot de l’Olot, al final de la pretemporada, també va esquitxar l’FC Andorra, ja que després de l’amistós que es va disputar a final de setembre van aparèixer tres positius entre els olotins i va originar el primer brot a l’equip tricolor. En aquell moment van ser sis els jugadors afectats.