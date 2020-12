Talín Puyaltó serà el nou eleccionador de futbol sala

L’exfutbolista pren les regnes del combinat nacional en substitució de Xavi de la Rosa

03/12/2020

Marc Basco

Talín Puyaltó serà el nou seleccionador de futbol sala en substitució de Xavi de la Rosa, segons va informar ahir la Federació Andorrana de Futbol. Puyaltó havia tingut una àmplia experiència com a futbolista i després va seguir la seva trajectòria com a entrenador dirigint tres temporades el CE Sant Julià i tres més el Puigcerdà Sala CF, aconseguint quatre ascensos de categoria durant aquestes sis campanyes. El nou tècnic tindrà el Premundial del 2022 com a primer repte oficial a principi del 2022, però la voluntat és poder disputar abans alguns partits amistosos que serveixin com a preparatiu.



El nou seleccionador va manifestar que està “molt content i molt feliç”, i va afegir que “és una gran il·lusió que afronto com un repte”. A més, el tècnic va asse­nyalar que “tenim un petit hàndicap que és que els joves marxin a estudiar a fora, tot i que també ens beneficia perquè poden obtenir experiència”, i va destacar que “tenim set o vuit jugadors que són a fora i aquí hi ha també una fornada maca, i la intenció és poder potenciar-la”. Per últim, Puyaltó va assenyalar que “la idea és també treballar des de baix per consolidar el projecte i la feina feta durant els últims anys i intentar assolir alguna fita com passar de ronda en un Preeuropeu o en un Premundial”. De la seva banda, el president de la FAF, Fèlix Álvarez, va assegurar que “el veiem del tot capacitat per assumir aquest nou repte i esperem que ens doni més alegries amb la selecció”.



Més enllà de convertir-se en el nou seleccionador, Puyaltó passarà a coordinar també tota l’estructura de l’Enfaf de futbol sala. En aquest sentit, va explica al Diari que “parlarem amb tota la gent de la base per implicar totes les persones i treballar amb una metodologia i planificació conjunta des de baix de tot fins a dalt”, i va cloure que “tenim la idea d’extrapolar el model i projecte del futbol al futbol sala adaptant les circumstàncies”.