Sy entrena amb el grup i podria reaparèixer dijous

Actualitzada 01/12/2020 a les 07:05

Marc Basco Andorra la Vella

Bandja Sy podria reaparèixer aquest mateix dijous després d’estar gairebé tres mesos de baixa. L’aler-pivot va lesionar-se a la final de la Lliga Catalana contra l’FC Barcelona i encara no ha pogut debutar ni a l’ACB ni a Europa. La seva absència, conjuntament amb la de Tyson Pérez, va obligar el MoraBanc Andorra a fitxar Tomasz Gielo com a temporer, però el seu retorn a les pistes ja és ben a prop.



Sy va incorporar-se a final de la setmana passada als entrenaments grupals i està mostrant bones sensacions, fet que li dona opcions de tornar a les convocatòries amb l’equip a partir de dijous, quan els jugadors del MoraBanc Andorra tornin a la competició amb la visita al RETAbet Bilbao Basket al duel de la Lliga Endesa.



D’altra banda, els jugadors de l’equip tricolor van finalitzar ahir els compromisos amb les seleccions amb els duels d’Espanya i de Polònia. Nacho Llovet i Tyson Pérez amb el combinat nacional del país veí del sud, i Tomasz Gielo, amb Polònia, van ser els últims tricolors amb partits internacionals. Palsson finalment no va viatjar amb Islàndia, i està previst que entre avui i demà arribin els jugadors i dimecres hi hagi entrenament amb la plantilla completa.