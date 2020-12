Suspès l'Andorra-Badalona a causa del coronavirus

Serà el segon partit que els del Principat no juguin pel brot de Covid

Actualitzada 01/12/2020 a les 07:04

Marc Basco Andorra la Vella

L’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) va confirmar ahir l’ajornament del duel d’aquest cap de setmana entre l’FC Andorra i el CF Badalona arran del brot de Covid-19 que pateix l’entitat tricolor des de la setmana passada.



Després del triomf contra la UE Olot del 21 de novembre, el capità, Rubén Bover, va començar a trobar-se malament i el test consegüent va diagnosticar-li coronavirus. Després d’aquest positiu, la plantilla completa va realitzar-se les proves PCR i es van trobar una dotzena de membres afectats entre jugadors i cos tècnic, fet que va obligar a ajornar el duel contra el Prat que s’havia de disputar diumenge al migdia i que també farà que no es disputi el partit d’aquest cap de setmana. Gairebé una vintena de membres de l’entitat tricolor ja han passat la malaltia, ja que el primer brot que va esquitxar els tricolors a principi de temporada va afectar fins a sis jugadors.



El segon brot de Covid-19 a l’FC Andorra farà que l’equip estigui més de tres setmanes sense competir, ja que el cap de setmana del 12 i 13 de desembre (quan podrien tornar els homes de Nacho Castro un cop superat l’aïllament) als tricolors els correspon jornada de descans. El següent duel programat de la Segona Divisió B per al conjunt propietat de Gerard Piqué és el cap de setmana del 19 i 20 de desembre al camp del CE l’Hospitalet, tot i que uns dies abans (entre el 15 i el 17) els jugadors disputaran la primera eliminatòria de la Copa del Rei a domicili contra el Burgos CF.



Tot i no haver pogut jugar el cap de setmana, l’FC Andorra es manté a la part alta de la classificació en cinquè lloc amb nou punts en sis partits. Els homes de Nacho Castro es troben a només dos punts de la primera posició.