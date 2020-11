Joan Vinyes i Jordi Mercader freguen el top-10 a Canàries

Actualitzada 30/11/2020 a les 06:50

Redacció Andorra la Vella

L’andorrà Joan Vinyes i Jordi Mercader van acabar la seva primera participació en el Ral·li Illes Canàries, pilotant un Suzuki Swift R4lly, en una excel·lent onzena posició de la classificació absoluta entre els equips que competien en el Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA). La prova canària es va disputar amb unes condicions meteorològiques molt variables que van tenir com a conseqüència que, segons la posició de sortida de cadascun dels equips, l’asfalt de les especials pogués variar de manera considerable. Tot i sortir en una posició molt endarrerida –dorsal 48– pel fet que no estaven inscrits en l’europeu de l’especialitat (ERC), Vinyes i Mercader van iniciar el llarg enllaç de 23 quilòmetres cap al nord de l’illa canària, per disputar l’últim bucle de la prova amb l’objectiu de mantenir una posició molt positiva per als interessos propis. Van mantenir l’eficaç ritme del qual van fer gala tot el cap de setmana, a més encara van tenir la capacitat de millorar, en alguna de les especials, el crono a les segones passades. “Estem molt cansats, però alhora molt contents de com hem corregut. Esperàvem que fos un ral·li complicat, però la pluja l’ha fet encara més dur”, va comentar Vinyes.