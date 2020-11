El CV Encamp suma dues victòries el cap de setmana

Els de José García es van desfer dissabte del Tenerife al Lycée i el triomf ahir davant el Monjos col·loca l’equip novè

Actualitzada 30/11/2020 a les 06:50

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El CV Encamp ha facurat amb èxit el primer cap de setmana amb doble partit que ha d’afrontar per posar-se al dia en la competició de Primera Nacional. Dissabte, els de José García van superar el Cisneros Alter VB de Tenerife al pavelló del Lycée per 3 sets a 0. Després d’acumular tres derrotes, l’equip encampadà es va poder rescabalar i va mostrar la seva millor versió en un partit molt disputat i amb parcials de 25-21, 25-22 i 25-22.



Ahir, a la pista del Vòlei Monjos, el CV Encamp es presentava sense Carlos i Rudolf que eren baixa. L’equip va aconseguir anotar-se una nova victòria per 1 set a 3, davant d’un equip, el català, que també venia de guanyar el seu partit de dissabte per 3 a 2 davant el Barça. Els encampadans van acusar el cansament del viatge i del partit de dissabte i van caure al primer set per 25-23, però es van saber refer i va reaccionar molt bé en els dos següents, amb parcials de 15-25, 17-25 i 19-25. Amb aquestes dues victòries, els encampadans es col·loquen novens al grup B de la Primera Nacional, encara amb tres partits pendents. La propera jornada, els andorrans visiten la pista del CV Barberà, diumenge 6 de desembre a les 13.30 hores.