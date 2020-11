Andorra plora Maradona

L’astre argentí del futbol va morir ahir als 60 anys després de tenir una aturada cardiorespiratòria. L’estrella albiceleste havia vingut al país per fer estades de pretemporada amb l’FC Barcelona durant la dècada dels vuitanta.

El món del futbol va entrar en un estat de xoc i de dol general ahir a mitja tarda quan es va conèixer la notícia de la mort de Diego Armando Maradona als 60 anys. L’exfutbolista i extècnic havia estat operat a principis de novembre d’un hematoma subdural, i ahir va traspassar. Clubs, jugadors i tots els estaments, no només del futbol, si no d’arreu de l’esport, van mostrar el condol per la pèrdua.



Les voltes que dona una vida sempre lligada a una pilota van fer que Maradona fos en diverses ocasions al país durant la seva etapa com a