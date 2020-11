Sergi García creu que la Covid-19 ha unit encara més el vestidor del MoraBanc

Actualitzada 25/11/2020 a les 07:00

El base del MoraBanc Andorra Sergi García va explicar en una entrevista al lloc web del club l’afectació de la pandèmia dintre del vestidor i va destacar que “hem estat tots en contacte dia a dia, i al final ha estat una forma d’unió entre nosaltres”. El jugador mallorquí va referir-se també al retorn de l’equip i va assenyalar que “les dues victòries ens han anat bé per seguir treballant i ara haurem d’afrontar el mes de desembre, que serà ben dur”. Per últim, García va referir-se als seus primers mesos com a jugador tricolor, i va assegurar que “crec que estic anant de menys a més des que vaig venir, cada dia em sento millor i estic molt còmode amb la confiança que em dona l’entrenador”. D’altra banda, Malik Dime i Clevin Hannah, amb el Senegal, seran els primers internacionals tricolors a entrar en escena i aquesta tarda s’enfrontaran a Kenia en duel de classificació per l’Afrobasket.