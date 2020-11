“És l'any que hem tingut més llicències de platja i de pista”

El responsable de la FAV destaca el bon estat de salut de la base tot i la pandèmia, i exposa les línies mestres del seu mandat, que passen per reactivar les seleccions ‘indoor’

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:57

Marc Basco Andorra la Vella

Tot just demà farà una setmana que Xavier Folguera va ser reelegit com a president de la Federació Andorrana de Voleibol, i explica al Diari quina és la situació del vòlei al país i quins són els plans de futur.



Va ser l’única candidatura, però suposo que està satisfet de ser reelegit.

Sí, i tant. Seran quatre anys més, i, tot i que la situació és molt complicada, tenim moltes ganes de seguir fent coses. La cosa està com està, però ens haurem d’adaptar a la situació sanitària per intentar fer-ho el millor possible els propers quatre anys.



Com està el vòlei al país?

Ara s’ha paralitzat tota l’activitat, tant la que fèiem a les escoles com les competicions a causa de la pandèmia. Però la veritat és que és l’any que hem tingut més llicències tant de platja com de pista, el que hem tingut més equips de competició a Espanya a nivell de base i, en definitiva, és quan més gent hem tingut jugant a vòlei. La pandèmia ho ha complicat tot, però segueixen entrenant, i esperem que la base pugui tornar a competir aviat.



Les federacions amb menys recursos tenen sempre els hàndicaps del pressupost i les instal·lacions. Com estan vostès?

Home, com més diners tinguis millor, és evident, però la realitat és que el Govern s’està portant molt bé, ja no només per les ajudes, sinó també pel que fa a les instal·lacions. S’ha de destacar, per exemple, el fet de posar en funcionament la pista de vòlei platja que hi ha a Ordino, i també destaquem el comú d’Andorra la Vella, que ens ajuda molt. Realment les institucions es porten bé i nosaltres estem contents.



Pel que deia abans, la situació a la base és més que bona.

I tant, perquè tenim més gent que mai, els tres clubs del país en tenen i l’han treballat molt bé tant ells com les escoles. Hi ha tres juvenils de noies competint a Espanya, que és una barbaritat, a més d’un juvenil masculí i dos cadets femenins, i això en un esport com el nostre és molt.



Quines són les línies mestres d’aquest nou mandat?

A diferència dels altres quatre anys en què vam potenciar el vòlei platja, és intentar tornar a impulsar les seleccions de pista tant masculina com femenina, tot i que ni molt menys deixarem el vòlei platja de costat. Per a aquest nadal teníem previstos dos tornejos per a les seleccions de pista, un de la masculina aquí al país i un de la femenina a Liechtenstein, però per la pandèmia no podrà ser. A canvi, el que sí que farem són concentracions dels dos combinats nacionals amb entrenaments intensius i amb convivència perquè els jugadors i les jugadores es puguin retrobar.



La selecció femenina es va reactivar l’any passat pensant en els Jocs dels Petits Estats del 2021, però imagino que ara canvia tot.

Sí, hi haurà més marge per preparar-nos perquè l’objectiu era el 2021 i ara passa a ser el 2023 als Jocs de Malta si és que acaba havent-hi vòlei. Si no, hi haurà altres competicions i haurem de seguir treballant perquè al final, la voluntat és que els joves que van pujant tinguin un mirall.



En el cas del vòlei platja, quins són els plans?

Ara ja tenim un grup de tecnificació masculí i femení que funciona molt bé i es vol seguir l’estiu vinent apretant encara més i intentant fer més sessions d’entrenaments.



També tenen els sèniors amb bons resultats els últims anys.

Sí, hi ha un grup de noies que van participar en l’Europeu [Patrícia Mas i Andrea Da Silva]. Entrenen gairebé com si fossin professionals i tenen previst anar l’any que ve a Tailàndia al Mundial. A més, en masculí seguirà la parella formada per Xavi Folguera i Abel Bernal que estan al peu del canó pel que calgui.



Acaba de ser reelegit, però es veu seguint més enllà d’aquest mandat?

No, segur que aquest serà l’últim.