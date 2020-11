Un brot desllueix l'inici

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:51

OK A L'ESPORT INDIVIDUAL

El pla de represa que va presentar ahir el Govern sí que tindrà afectació directa a l’esport individual. Actualment els esportistes del país podien desplaçar-se a fora per competir com van fer els nedadors al Campionat d’Espanya a Castelló el cap de setmana passat, o com han fet les gimnastes aquesta setmana a l’Europeu de Kíev, però amb l’entrada en aquesta nova fase també es permetrà que es puguin organitzar tornejos i campionats al país sempre que hi hagi un protocol aprovat i consensuat amb el ministeri de Salut.



L'AUTORITZACIÓ PER COMPETIR NO TINDRÀ EFECTE IMMEDIAT PER A BONA PART DELS EQUIPS DEL PAÍS

El pla de represa progressiva de la competició esportiva a partir de dissabte que va presentar ahir el Govern fa referència a tots els equips del país de categoria sènior (a més dels juvenils/júnior i cadets), però la realitat és que no hi haurà cap modificació palpable respecte a les últimes setmanes degut a les suspensions de les lligues i tornejos que havien decretat les autoritats esportives dels països veïns.



Així doncs, els equips sènior de l’Andorra HC, CV Valls d’Andorra, VPC, Enfaf de futbol sala i Enfaf de futbol femení seguiran sense poder competir com passava fins ara, però ara ja només a causa de les restriccions que hi ha en vigor a França i Espanya, i ja no les del Govern. En aquest sentit, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va defensar la necessitat de tenir aquest protocol definit per quan “les competicions es puguin tornar a jugar”.



Pel que fa a la base, haurà d’esperar fins a properes fases.

La Lliga Nacional podrà tornar a escena el cap de setmana vinent després de l’autorització que va donar ahir Govern per a la represa progressiva de la competició esportiva, però no ho podrà fer amb plena normalitat, ja que el mateix dia que l’executiu donava llum verd al retorn del futbol des del cap de setmana, la plantilla de l’Atlètic Club d’Escaldes s’havia d’aïllar completament per un brot a l’equip que ha suposat cinc positius a l’entitat. Segons va saber el Diari, la setmana passada van donar-se els primers contagis d’integrants de la plantilla i l’últim entrenament va ser dissabte.Tot i que tenien permès seguir exercitant-se, des del club es va preferir actuar amb precaució i confinar tota la plantilla en un tancament que s’allargarà fins a l’1 de desembre. A més, està previst que divendres l’equip torni a passar proves PCR, així que no es descarta que es pugui detectar algun contagiat més. El brot no només ha tingut afectació entre la primera plantilla de l’equip, ja que una de les persones és un tècnic d’un dels conjunts de la base, on també s’ha detectat un positiu, així que no es descarta que també s’hagi de confinar.Així doncs, a falta de la confirmació oficial per part de la federació, la lliga arrencarà el cap de setmana amb tres partits, i el duel entre Atlètic Escaldes i UE Santa Coloma quedarà ajornat, tot i que els partits seran sense públic. La lliga era l’única de les 54 competicions domèstiques d’Europa que encara no havia pogut arrencar aquesta temporada.El ministeri de Salut i la Federació Andorrana de Futbol estaven treballant des de fa unes setmanes per tancar el protocol per al retorn del futbol, i el document indica que cada setmana els futbolistes i tècnics hauran de passar proves abans de cadascuna de les jornades de competició, i un partit s’haurà d’ajornar quan en un mateix equip es detectin tres o mes positius. Els entrenaments, de moment, s’hauran de seguir realitzant amb mascareta.El pla de represa progressiva de la competició que va presentar ahir el Govern preveu un cribratge amb tests d’antígens dintre del sector esportiu que suposarà unes 200 proves setmanals. Aquests tests s’emmarcaran dintre de l’estratègia global de l’executiu per tenir cribrada un 40 per cent de la població del país i el cost anirà a càrrec del Govern.L’excepció a aquests casos serà l’esmentat de la FAF, així com el MoraBanc Andorra i l’FC Andor­ra, que seguiran realitzant les proves de manera habitual tal com exigeixen els protocols tant de la Lliga Endesa i l’Eurocup com de la federació espanyola per a la Segona Divisió B.