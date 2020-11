L'FC Andorra rep l'Olot amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:52

Marc Basco

L’FC Andorra rep aquesta tarda (17.00 hores) el cuer del grup 3A de la Segona B, la UE Olot, amb l’objectiu de refer-se del desastre de Tarragona i sumar la segona victòria de la temporada. Tot i que el duel contra el Nàstic ja és passat, el tècnic Nacho Castro va admetre ahir que “ha estat una setmana llarga perquè costa assimilar un resultat com aquest”, tot i destacar també que “es van fer moltes coses bé tot i que després altres van anar malament”.

El conjunt català ocupa l’últim lloc a la classificació i encara no ha guanyat després de quatre partits, i l’entrenador tricolor va destacar que “mantenen la mateixa base de jugadors que en les darreres temporades i vindran amb la voluntat de trencar la mala dinàmica”.



Nico Ratti, amb coronavirus, i Loureiro, Sergi Serrano i Hector Hevel, per lesió, no estaran disponibles per al partit d’avui, mentre que Marc Pedraza pot entrar a la convocatòria i disposar d’alguns minuts sobre el ter­reny de joc.