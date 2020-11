L'FC Andorra s'imposa a l'Olot (1-0)

Actualitzada 21/11/2020 a les 18:50

L'FC Andorra ha sumat la segona victòria de la temporada després d'imposar-se per 1-0 a l'UE Olot gràcies a una solitària diana d'Iker Goujón. El matx ha arrencat amb igualtat, però l'atacant tarragoní ha aprofitat una errada defensiva dels visitants al minut 18 per plantar-se davant de Batalla i obrir el marcador. Els tricolors han tingut el segon a les botes de Bover, però el seu xut ha sortit desviat i l'electrònic no s'ha tornat a moure abans del descans.

A la represa, els visitants han fet una passa endavant en busca del gol i han tingut opcions mitjançant Vivi o Kilian, però l'FC Andorra no s'ha quedat enrere ni molt menys i ha estat a punt de sentenciar el partit amb una rematada de tisora de Rubén Enri. L'Olot ha acabat bolcat a la porteria de Bañuz en busca de l'empat i els homes de Nacho Castro buscaven sortir a la contra, tot i que el marcador no s'ha tornat a moure i els tricolors han pogut sumar els tres punts.

Amb el triomf, l'FC Andorra es situa en segona posició amb nou punts a l'espera dels partits de demà. La propera cita dels tricolors serà diumenge vinent al migdia al camp del Prat.