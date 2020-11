La Lliga Multisegur no començarà diumenge

La FAF va informar els clubs que la primera i segona divisió no s’iniciaran, tal com estava previst, el cap de setmana vinent

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va informar ahir en un comunicat enviat a tots els clubs de la Lliga Multisegur i de la Lliga Unida que les competicions no s’iniciaran, tal com estava previst, diumenge vinent.



El document enviat per la federació als clubs exposa que “sobre la base de l’últim decret del Govern, encara no es podran iniciar les competicions de primera i segona divisió aquest diumenge, 22 de novembre”. No obstant això, la FAF afegeix que “s’està treballant per tal que les competicions comencin al més aviat possible”. Aquesta decisió no ha caigut gens bé entre la majoria