Maeva Estévez debutarà a la Copa del Món d'Àustria, del 10 al 12 de desembre

Actualitzada 17/11/2020 a les 07:22

Redacció Andorra la Vella

Maeva Estévez no debutarà aquesta temporada a la Copa d’Europa. La prova de surf de neu que s’havia de celebrar el 25 i 26 de novembre a Pitztal, Àustria, i que havia de ser la primera cita per a Maeva, ha quedat suspesa per la pandèmia. La surfista de neu, finalment, viurà la primera cita del curs a la Copa del Món d’SBX, que es farà a Montafon, Àustria, del 10 al 12 de desembre.

Estévez ha estat quatre dies entrenant a l’estació italiana de Cervinia, on tornarà pròximament per completar deu dies més de neu. “Ha sigut una estada molt positiva i d’aquí a quatre dies tornem per fer deu dies d’entrenament al mateix lloc”, va explicar.

La surfista va patir molèsties al genoll durant el primer dia, però s’ha anat recuperant i ha pogut entrenar en bones condicions. “Hem fet sobretot boarder, amb unes condicions molt bones, molt bon temps i la neu en perfecte estat”. A Cervinia, a més, Estévez va poder “treballar aspectes que són molt importants i que sovint no ens trobem per poder fer-los en pretemporada”.