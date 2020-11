Les dues cites de la Copa d’Europa de gegant a Reiteralm han quedat postposades

Actualitzada 17/11/2020 a les 14:53

Redacció Andorra la Vella

El retorn a la competició de Joan Verdú després de la lesió de la temporada passada havia de tenir lloc a Zinal, on demà i demà passat hi havia previst disputar dos gegants FIS, però finalment han estat anul·lats. La nova data per al retorn és divendres 20 de novembre a Arosa (Suïssa), en un gegant FIS que hi ha programat i en el qual també hi competirà Àxel Esteve. A més, correran a Reiteralm (Àustria) els dies 25 i 26 en dos gegants FIS més, mentre que finalment no ho faran a la Copa d'Europa de gegant, també a Reiteralm, que s'havien de disputar el 29 i 30 de novembre, ja que han estat postposades i la FIS busca noves dates i ubicació, que podrien ser els dies 2 i 3 de desembre.



Tot plegat si no hi ha cap modificació davant la situació actual a nivell internacional i no hi ha més cancel·lacions. De la seva banda, Mireia Gutiérrez arriba demà a Levi (Finlàndia), on disputarà la primera Copa del Món de la temporada aquest cap de setmana. L'esquiadora entrenarà dijous i descansarà divendres abans de la disputa de les curses.