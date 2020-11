El MoraBanc reprendrà la competició dijous

Actualitzada 17/11/2020 a les 20:27

Però és que ens feia molta il.lusió mostrar-vos imatges del primer entrenament junts en molts dies. ❤️#MaiSol #MaiPor pic.twitter.com/jP6mi50iAn — MoraBancAndorra (@morabancandorra) November 17, 2020

COMUNICAT

El MoraBanc Andorra torna dijous a jugar amb el partit Eurocup contra Telenet Giants. Les darreres proves PCR als jugadors han donat negatives i ja és segur que es comptarà amb el mínim de 8 jugadors amb 2 PCR negatives exigits per poder disputar el partit.#MaiPor pic.twitter.com/fBSStpEcsb — MoraBancAndorra (@morabancandorra) November 17, 2020

El MoraBanc Andorra ja està a punt per al retorn a la competició després de l'important brot de Covid que ha patit. El club ha comunicat que les PCR a les quals es van sotmetre els jugadors ahir han reafirmat que hi ha un mínim de vuit negatius, complint així els protocols que marca l'Eurocup per a la disputa de duels. El partit contra el Telenet Giants d'Antwerp es disputarà dijous a les 20 h al Poliesportiu. En total, hauran estat tres setmanes i dos dies sense que el MoraBanc hagi disputat cap enfrontament.Mentrestant, avui els jugadors que ja han negativitzat el virus han pogut realitzar la primera sessió d'entrenament conjunta.