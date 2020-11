El Burgos, rival de l'FC Andorra a la primera eliminatòria de la Copa del Rei

Actualitzada 17/11/2020 a les 07:21

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El Burgos, equip del grup 1B de la Segona Divisió B, serà el rival de l’FC Andorra a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El sorteig, que es va celebrar ahir a l’Estadi de La Cartuja, a Sevilla, va enfrontar els tricolors amb un altre equip de la mateixa categoria i l’ordre de sortida va determinar que l’eliminatòria, que es disputa a partit únic el 16 de desembre, tingui lloc a l’estadi d’El Plantío.

El Burgos és, actualment, setè del seu subgrup de Segona Divisió B amb 6 punts i va perdre a casa el darrer partit davant el Langreo per 0 a 2. L’equip castellà, dirigit per Julián Calero, té una plantilla de qualitat però no s’hi troben molts noms coneguts pel gran públic. Els veterans Leo Pisculichi, ex del Mallorca i River Plate, i Saúl Berjón, amb llarga trajectòria al futbol professional espanyol –Las Palmas, Eibar, Múrcia, Barça B i Oviedo, entre d’altres– són dos dels jugadors més destacats.