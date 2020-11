Andorra s’ha vist superada clarament per Letònia a l’últim matx de la Nations League

Comiat amb golejada (0-5) Un instant del partit disputat a l'Estadi Nacional. Fernando Galindo

Actualitzada 17/11/2020 a les 22:32

Redacció Andorra la Vella

La selecció ha tancat la seva segona participació a la Lliga de les Nacions amb una dura derrota 0-5 contra Letònia en un duel en què els visitants han dominat a plaer en tot moment.



El duel ja ha començat malament, i és que els letons han tingut dues ocasions ben clares per marcar, i a la tercera ja no ho han desaprofitat i s’han avançat al marcador als sis minuts gràcies a Cernomordijs, que ha aprofitat una jugada enrevessada dins de l’àrea petita per fer el 0-1. Els tricolors no estaven gens còmodes sobre la gespa, tot el contrari que el combinat visitant, que ha inquietat en diverses ocasions la porteria de Josep Gomes, com en una rematada de Ikaunieks avançant-se a la defensa, tot i que el tir del davanter ha sortit fregant el pal. Letònia ha seguit dominant i portant la iniciativa amb més ocasions, i els tricolors s’han deixat veure al tram final amb un tir llunyà de Joan Cervós i una rematada de Marcio a la sortida d’un córner, però el marcador no s’ha mogut més i s’ha arribat amb el 0-1 al descans.



A la represa, el partit va començar dur, i amb Letònia que semblava que abaixava el peu, però ha estat just el contrari i els visitants han sentenciat el partit amb 13 minuts de bogeria. Ikaunieks, amb una pilota morta dins de l’àrea i amb una rematada de córner ha fet el segon i tercer, i poc després, Gutkovskis ha fet el 0-4 des del punt de penal. La selecció estava pràcticament inoperant a la segona meitat, i només ho ha intentat amb un tir llunyà de Marcio que ha obligat a lluir-se al porter de Letònia. El partit va anar morint, i només s’ha tornat a moure el marcador amb un nou penal al minut 90, ara de Christian García que va ser expulsat, i que Krollis va transformar pel 0-5 definitiu.



La selecció tanca la Nations League com a última classificada amb dos punts en sis partits, i els següents compromisos seran al març amb l’arrencada del Premundial. Les notícies positives, el centenari de Marcio Vieira com a internacional, i el debut de Christian García amb l’absoluta, tot i acabar expulsat.

#3 Isac

(17/11/20 23:44)



#2 Golejads

(17/11/20 23:21)



#1 Pastuki

(17/11/20 22:48)