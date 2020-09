L'Inter Escaldes cau al Comunal i posa fi a la trajectòria europea (0-1)

Un gol de McMillan va resultar suficient per al Dundalk, en un partit en què els escaldencs van merèixer més

Ivan Álvarez Andorra la Vella

No li va arribar l’ofici a l’Inter Escaldes davant d’un rival més rodat i, després d’acomiadar-se de la Champions i ahir de l’Europa League, va descarrilar de la seva primera trajectòria europea (0-1).

Peritat aquesta setmana el Dundalk, l’entrenador de l’Inter, Adolfo Baines, ja va avançar l’ideari, exhibit rigorosament, del conjunt irlandès. Un equip intens amb pilota, contundent després de pèrdua i que no necessita massa floritures per batre línies. En un partit aspre i incòmode per als dos equips, el Dundalk va governar la possessió però no es va citar gaire amb Gomes, que va refredar algunes accions, més enllà de dues fogonades. La primera, decisiva, després que McMillan anotés l’únic gol del partit (14’) amb un xut creuat dins de l’àrea gran. La segona, fregant l’interludi, quan el pal va escopir una falta directa de Murray. La represa no va oferir massa variacions. Dos blocs contundents, una lluita aferrissada pel domini de la situació i la temperatura i els decíbels pujant a la gespa. Al minut 57, el Dundalk es quedava amb 10 per expulsió de Boyle i semblava l’Inter poder configurar la ruta. Ho va llegir Baines introduint Bruninho per Betriu amb la intenció de guanyar presència i desequilibri. Al tram final, l’Inter Escaldes va cremar tota la fusta que li quedava. Genís Soldevila va tenir, al minut 84, l’empat al cap però no va encertar davant de Rogers a trobar els tres pals. L’aventura europea de l’Inter abaixava el teló amb la reflexió d’Ildefons Lima: “Portaven 11 partits de lliga i nosaltres ni hem començat. Hem competit fins a l’últim minut, que era l’objectiu.”