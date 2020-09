L'Inter Club Escaldes busca donar la sorpresa davant el Dundalk

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:47

Un cop eliminat de la ronda preliminar de la Champions League, l’Inter Club Escaldes tindrà aquesta tarda a l’Estadi Comunal Joan Samarra (19.30 h) la revàlida a l’Europa League davant el Dundalk. Els irlandesos estan més rodats que l’equip andorrà, amb 11 jornades de lliga, i són un rival a tenir en compte. L’entrenador de l’equip escaldenc, Adolfo Baines, va comentar que el rival “és un equip molt intens, contundent, físicament sense pilota i amb ella”, i que no necessita “gaires tocs per plantar-se davant la porteria contrària”. Baines va indicar que “hem d’estar molt concentrats des de l’inici i amb els cinc sentits posats”, i que l’equip arriba bé a l’enfrontament. “Veig la gent mentalitzada i recuperem jugadors respecte a la Champions. Ens sentim una mica més forts i hem crescut”. Sergi Moreno, per la seva part, va assegurar que tot i no haver-hi públic, les dimensions del Comunal poden ser un aspecte que beneficiï l’Inter, ja que “el rival no està acostumat a jugar en aquests tipus de camp”. Per al capità és evident que la classificació passa per “aprofitar les oportunitats que tinguem i confio poder donar la sorpresa”. Moreno va subratllar, a més, que el partit amistós de diumenge davant l’FC Andorra “pot ser bastant semblant [al d’avui], tot i que el Dundalk és un equip més físic”.