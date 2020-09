El MoraBanc porta la Lliga catalana al comú

L'equip comença diumenge la competició regular que encaren amb mantenir els bons resultats de la temporada passada

Actualitzada 17/09/2020 a les 16:35

Redacció Andorra la Vella

Els jugadors, tècnics i responsables del MoraBanc han visitat aquest migdia el comú d'Andorra la Vella per lliurar a la cònsol major, Conxita Marsol, el trofeu de la Lliga Catalana que van aconseguir amb el triomf del passat 6 de setembre davant el Barça.



L'equip tricolor obre aquest diumenge la competició regular de la Lliga Endesa amb un partit a casa contra l'UCAM Murcia en una temporada que el club destaca vol mantenir els bons resultats assolits fins ara, recordant que el balanç de l'any passat va ser excel·lent, segons han destacat els capitans. Moussa Diagne ha parlat de la seva lesió i s'ha mostrat confiat de poder tornar a jugar aviat.



Conxita Marsol ha felicitat el MoraBanc pels èxits de l'últim any i els ha encoratjat a continuar en la bona línia per a aquesta temporada. La cònsol major ha destacat que l'equip és una referència internacional i que ells porten arreu la imatge del país, segons ha informat el comú.



El MoraBanc ha entregat a la cònsol una samarreta de la tercera equipació que inclou el nom de les 900 persones que van participar en la campanya El partit de la nostra vida per recaptar fons per a la lluita contra la Covid-19.