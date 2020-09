A la teulada d'Ilde

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:42

ELOY CASALS, PRESENTAT COM A DIRECTOR TÈCNIC

L’actual seleccionador sub-21, Eloy Casals, va ser presentat ahir com a nou director tècnic de la FAF. L’exporter de l’FC Santa Coloma arriba al càrrec en substitució de David Rodrigo, que va ser anomenat secretari general de l’ens a final de l’any passat. Casals es va mostrar “il·lusionat” pel nou càrrec i va afegir que té “moltes ganes de seguir creixent i d’ajudar en l’evolució del futbol andorrà”. El nou director tècnic, que des del 2012 que treballa a la federació, compaginarà el càrrec amb el de seleccionador nacional sub-21, tal com va fer el mateix Rodrigo del 1999 al 2010 mentre dirigia l’absoluta. “Soc una persona de camp, a la qual li agrada estar al fang i la idea és no deixar de ser seleccionador sub-21. Són càrrecs compatibles i em motiva poder continuar la meva tasca d’entrenador”, va explicar Casals.



El president, Fèlix Álvarez, va reconèixer que esperaven la decisió de l’exporter de penjar les botes per oferir-li el càrrec i que Casals “ha evolucionat molt positivament com a tècnic, i com a persona de la casa” té força interioritzada la manera de jugar de la selecció i la seva filosofia.

La Federació Andorrana de Futbol va agafar el seu torn de rèplica en l’afer Ilde Lima i el president de l’ens, Fèlix Álvarez, va deixar la pilota en la teulada del central, instant el jugador a fer el primer pas si vol reconduir la situació. El mandatari de la federació es va referir al conflicte obert entre el central i la directiva de la FAF en “termes molt generals” però va escriure, voluntàriament o no, un nou capítol del serial. “Si on està situat creu que és el correcte nosaltres tampoc no farem res”, va començar subratllant. En aquest sentit, va afegir que si Ilde Lima “vol seguir defensant la samarreta de la selecció hauria de fer un pas per reconduir aquesta situació”.El president de la FAF va reconèixer que s’hauria pogut obrir un expedient al jugador, i que si s’acaba fent estaria relacionat amb les crítiques que s’han fet des de l’Associació de Futbolistes Andorrans (AFA), que aleshores presidia Lima. En aquest sentit, Álvarez va subratllar que el capità de la selecció “no podia tenir aquest càrrec a l’AFA” i que “moralment una persona ha de saber si el que està fent és correcte o incorrecte”. El president de la federació va lamentar que l’AFA “critica i no col·labora” i que no s’ha fet cap pas “per desmentir tot el que s’ha dit”. Álvarez va afirmar que Ildefons Lima, en cap cas, ha deixat la presidència de l’AFA tal com defensa el futbolista, i va apuntar que “en la darrera conversa que vaig mantenir amb ell em va dir que el document estava preparat i que ell signava el document sempre que se li aixequés aquest vet i tornés a estar disponible per al seleccionador. Jo entenc totalment aquest xantatge al revés”. Aquesta afirmació ve relacionada amb la denúncia de “coaccions i xantatges” per part de la federació que va fer Ilde Lima perquè no torni a vestir la samarreta de la selecció.Fèlix Álvarez va negar rotundament aquest extrem. “Xantatge? En cap moment. El que vam fer des de la federació era aconsellar-lo del que havia de fer i, en cap cas, era una condició.” Finalment, el president va enviar un darrer tret al central assegurant que si Lima “té la intenció de fer aquest pas [renunciar a la presidència de l’AFA] i realment sent els colors de la selecció, que vagi al registre d’associacions per modificar el càrrec de president. Si no ho ha fet és que potser no té ganes de fer-ho”.