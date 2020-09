Espanyol B i Barça B visiten Prada de Moles i l’equip viatja a Llagostera i Cornellà per començar

L'inici de lliga, exigent per a l'FC Andorra L'FC Andorra tindrà un començament molt exigent de temporada amb el nou format. FC ANDORRA

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:45

Ivan Álvarez Andorra la Vella

L’FC Andorra tindrà un complicat i exigent tram inicial de temporada. Enquadrat al grup 3 i al subgrup A, amb Llagostera, Espanyol B, Cornellà, FC Barcelona B i Nàstic com a primers cinc rivals, es dibuixa un tret de sortida alpí per al conjunt tricolor en un curs que esdevindrà clau per al futur del projecte atès el canvi de format i la creació de la Primera RFEF.

Una dificultat per començar que reconeixia, també, el director esportiu del club, Jaume Nogués: “L’inici de campionat em sembla molt i molt exigent, pels rivals i pels camps.” De fet, l’equip tricolor ha de visitar el Municipal de Llagostera, el del Cornellà i el Nou Estadi de Tarragona, per enfrontar-se al Nàstic, i rebrà a Prada de Moles els filials de Barça i Espanyol. Tot això ja a les primeres cinc dates de lliga. “Un inici molt complicat però, ja se sap, que hem de jugar contra tots. Hem de ser valents i tirar endavant”, va afegir. El sistema de competició ja ha quedat definit i els tres primers classificats de cadascun dels subgrups disputaran una segona fase i mantindran els punts aconseguits fins aleshores. “El fet d’arrossegar els punts no beneficia, almenys en el cas de grups durs”, va assenyalar Nogués. Tradicionalment, el grup tercer de Segona Divisió B és altament exigent i competitiu i hi acostuma a haver dèficit de punts, ja que els equips es treuen molts punts entre ells. “El grup tercer sempre és el que acaba amb menys punts i crec que arrossegar-los a la segona fase no ajuda, perquè t’enfrontes a equips que no han jugat contra els rivals que nosaltres hem jugat”, va lamentar Nogués. “Per molt que estiguis a dalt, arribes a la segona fase amb un dèficit de punts que farà més difícil poder-te classificar perquè no hi haurà prou jornades per retallar gaires punts”, va explicar el director esportiu.

El subgrup 3A, on està enquadrat l’Andorra, és l’únic de la categoria amb 11 equips, fet que obliga a tenir dues jornades de descans, la 9 i la 20. “Aquest és un altre hàndicap perquè 11 equips en un grup no és ideal i descansar, tampoc”, va comentar Nogués. “Mai saps si és bo el moment que et toca descansar perquè potser coincideix amb el millor estat de l’equip o trobes a faltar poder sumar punts. Quan s’inicia una competició, el millor és no aturar-se i, si es fa, que sigui en el mateix moment per a tots”, va cloure. L’equip de Nacho Castro lluitarà per acabar la primera fase del campionat entre els tres primers classificats del subgrup per lluitar amb els altres 29 equips per aconseguir l’ascens a Segona Divisió A. Els classificats del quart al sisè en la primera fase accediran a la nova Primera RFEF i els classificats entre el setè i el desè lloc hauran de lluitar per la permanència.