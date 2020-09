Gran primera jornada de Vicky Jiménez al torneig ITF de Melilla

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:46

Vicky Jiménez Kasintseva va completar de la millor manera la primera jornada al torneig ITF de Melilla. La tennista andorrana va participar en individual i en dobles i va aconseguir guanyar els dos partits. Al matí, Jiménez es va enfrontar a la lleidatana Arès Teixidó i, en un partit dur, va superar la rival tot i cedir el primer set per 6 a 2, 4 a 6 i 2 a 6. L’andorrana s’enfrontarà en segona ronda a la txeca Anna Siskova, cap de sèrie número 2 del torneig. A la tarda, Jiménez va jugar el primer partit de dobles fent parella amb l’equatoriana Mel Reasco. Jiménez i la seva companya van guanyar contra la canadenca Justine Bryson i l’espanyola Paula Ortega per 6 a 1 i 6 a 2. Demà l’andorrana no jugarà en individual però si els quarts de final de dobles, en què s’enfrontarà a la seva rival en individual, Anna Siskova, i a Caijsa Wilda Hennemann.