Objectiu: primera RFEF

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:47

L'RFEF DESTINARÀ 29 MILIONS A AJUDES ALS CLUBS DE SEGONA B I TERCERA

La Reial Federació Espanyola de Futbol va anunciar que repartirà gairebé 30 milions d’euros, concretament en seran 29, entre tots els clubs de la Segona Divisió B i de la Tercera Divisió dintre del programa Impulso 23. Aquesta xifra suposa un increment d’un 4,7 per cent i de més d’un milió d’euros respecte a la temporada passada.



Tots aquells clubs de les dues categories que no siguin filials ni dependents d’un equip en una categoria superior podran optar a rebre aquestes ajudes. A més, tots aquests imports es van incrementant per cada duel disputat i mes de competició, i en el cas de la Segona Divisió B la federació augmentarà la quantitat destinada pel fet de participar a la lliga, i també s’alliberarà els clubs dels pagaments d’arbitratges perquè es puguin rebre ajudes per aquest mateix concepte.



L’FC Andorra va rebre l’any passat més de 130.000 euros del programa Impulso 23, concretament 138.410 euros, en el curs del retorn a la categoria de bronze del futbol espanyol. Un import total que sumava conceptes com ara la professionalització de l’entitat (60.000 euros), els desplaçaments (12.000 euros), els arbitratges (26.410 euros) o l’incentiu per tenir equips de futbol base (40.000 euros), a més del premi per superar la prèvia de la Copa del Rei i disputar la primera eliminatòria.



Impulso 23 s’afegeix a d’altres que té l’RFEF per ajudar els seus clubs en conceptes com els programes per a les pilotes de joc o el d’scouting.

La comissió gestora de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va aprovar ahir les bases de competició de la Segona Divisió B per a aquesta temporada, així com les dates d’inici de la lliga, que serà el cap de setmana del 17 i 18 d’octubre. Tot i que en un primer moment s’havia especulat que la nova categoria semiprofessional que crearà l’ens per al curs 2021-2022, i objectiu prioritari de l’FC Andorra tal com van reconèixer des del club, es diria Segona B Pro, finalment es dirà Primera RFEF dintre de la reestructuració que farà l’organització. L’actual Segona B passarà a ser la quarta categoria a Espanya i es dirà Segona RFEF, amb 90 equips (5 grups de 18), mentre que l’actual Tercera Divisió serà la cinquena categoria, Tercera RFEF, amb grups de 17 conjunts.Pel que fa al format de la competició, hi haurà tres fases, però la principal novetat és que entre la primera i la segona s’arrossegaran els punts aconseguits. L’FC Andorra disputarà una primera lliga de 22 jornades (20 partits i dues de descans) contra els deu equips catalans de Segona B dintre del subgrup 3-A, i els punts que acabi sumant es mantindran a la segona fase de la competició. Si acaba dels tres primers lluitarà per pujar a la Segona A, si ho fa entre quart i setè jugarà per guanyar-se una plaça a la Primera RFEF, i si queda entre el vuitè i l’onzè del seu subgrup haurà de lluitar per no baixar a Tercera. En aquesta segona part de la temporada, però, només es jugarà contra els conjunts de l’altre subgrup, en el cas de l’FC Andorra, els equips de la Comunitat Valenciana i les Balears, i els homes de Nacho Castro ja no repetirien contra els catalans.A l’última i definitiva tercera fase hi haurà els play-off d’ascens a Segona A, que es faran en una seu neutral amb els tres primers de cada grup de la segona fase i el millor quart, un total de 16 equips. En aquesta competició en una seu neutral els equips hauran de superar dues rondes per passar al futbol professional, i els que no ho aconsegueixin es guanyaran una plaça a la futura Primera RFEF.La federació va confirmar també les bases de competició de la Copa del Rei, on l’FC Andorra participarà per segona temporada consecutiva com un dels set millors equips del seu grup excloent els conjunts filials o dependents. Enguany, però, a diferència del curs passat, els tricolors entraran directament a la primera eliminatòria (prevista per al 16 de desembre a partit únic), on es podrien enfrontar a un equip de Primera, Segona o fins i tot de Segona Divisió B.