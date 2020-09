L'FC Andorra arrencarà el curs al camp del Llagostera

Actualitzada 15/09/2020 a les 13:40

L'RFEF ha realitzat aquest matí el sorteig del calendari de la renovada Segona B, que la temporada vinent es dividirà entre la Primera RFEF i Segona RFEF. El conjunt tricolor es troba al subgrup A del grup 3 i disputarà 20 partits en una primera fase que tindrà lloc entre el 17 d'octubre i el 28 de març. El primer duel de l'equip dirigit per Nacho Castro serà a Llagostera, curiosament el rival al qual s'hauria d'haver enfrontat justament quan es va suspendre la competició per la Covid-19 el passat març. L'estrena serà el 17 o 18 d'octubre, mentre que una setmana més tard els tricolors rebran l'Espanyol B en el primer matx del curs a Prada de Moles.En aquest nou format, l'FC Andorra haurà de descansar en dues jornades ja que hi ha onze equips al subgrup. Serà en la novena i catorzena jornada i coincidirà amb els caps de setmana del 13 de desembre i 14 de març, respectivament. El darrer duel de la primera fase serà el 28 de març al Camp d'Esports de Lleida.Els tres primers classificats del subgrup A s'enfrontaran als tres primers del B. Tots ells tindran l'accés garantit a Primera RFEF i arrossegaran els punts de la primera fase per lluitar per l'accés al play-off d'ascens a Segona A, el qual es disputarà amb eliminatòries a partit únic i en un camp neutral.El calendari complet de la primera fase de l'FC Andorra el podeu trobar aquí