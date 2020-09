Bon primer balanç de la secció de fons a l'Stelvio

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:52

Redacció Paso Stelvio (Itàlia)

L’equip d’esquí de fons de la FAE es troba a l’Stelvio per continuar amb la preparació de la temporada. Després de tot l’estiu a Andorra amb la preparació física al refugi d’entrenament d’alçada de Naturlandia, a partir d’ara anirà alternant estades a la neu amb el treball a casa. Aquesta setmana, Carola Vila i Irineu Esteve són a l’Stelvio per tenir el primer contacte amb la neu. L’entrenador, Joan Erola, comenta que “hem pogut fer tota la pretemporada molt bé a Andorra i hem fet un bloc molt consistent, des que vam sortir del confinament, des del mes de maig fins a principi de setembre, sempre treballant a Andorra”. Erola explica que “ara comencem a tocar neu amb el segon bloc de treball abans de les curses”. Tot i que no hi ha gaire neu a l’Stelvio, el tècnic defensa que “tenim unes condicions bastant correctes, podem entrenar bé”. Per part seva, Carola Vila es mostra “contenta” per com està anant tot i reconeix que “al principi costa una mica trobar sensacions sobre la neu però a poc a poc ens hi anem adaptant”. Esteve creu que “tenim unes bones condicions per ser la primera glacera i a casa hem descansat molt bé”.