L'FC Andorra segueix en bona línia i supera l'Inter Escaldes (2-0)

Actualitzada 14/09/2020 a les 06:56

LA RFEF HA DE RATIFICAR AVUI LA DATA D'INICI DE LA SEGONA DIVISIÓ B

La Reial Federació Espanyola de Futbol ratificarà avui el 18 d’octubre com a data d’inici de la Segona Divisió B. L’ens federatiu va proposar aquesta data per l’arrencada de la categoria de bronze del futbol espanyol a l’espera de que hi hagués un protocol per la represa de les competicions, que va ser aprovat divendres passat. A més, la RFEF va afirmar que s’avisaria els clubs amb un mes d’antel·lació com a mínim, per tant, si es ratifica avui, entraria dintre d’aquest termini.



Un cop es confirmi la data, es realitzaran els sortejos dels calendaris dels 10 subgrups que tindrà enguany la Segona Divisió B, i no es descarta que fins i tot avui mateix es facin públics.

L’FC Andorra va sumar ahir una nova victòria en aquesta pretemporada després de superar per 2-0 a l’Inter Club d’Escaldes a Prada de Moles. El conjunt de Nacho Castro va dominar des de l’inici, i va gaudir d’ocasions per marcar, però no va ser fins a la mitja hora de joc quan Víctor Casadesús va aprofitar una internada de Pau Martínez per la banda per fer l’1-0. A la segona meitat, les ocasions van seguir sent tricolors, però l’internacional Josep Gomes evitava una i altra vegada el gol de l’FC Andorra fins que, al minut 87, Iker Goujón va poder sentenciar el matx amb una rematada de cap.El duel d’ahir va tenir el debut de l’últim fitxatge tricolor (a l’espera de que el club oficialitzi l’arribada de Rubén Enri), Álex Pastor, que fins i tot va anotar un gol que l’àrbitre va anul·lar per fora de joc. Pel que fa a l’Inter Escaldes, també va estrenar-se amb la seva nova samarreta l’internacional Jordi Rubio, i Ilde Lima va poder tornar als terrenys de joc després de dos mesos per la lesió que arrossegava al soli.El tècnic de l’FC Andorra, Nacho Castro, va manifestar després del duel que “és per estar molt content del joc de l’equip perquè el nivell és altíssim, i la llàstima és l’efectivitat”. De la seva banda, l’entrenador de l’Inter, Adolfo Baines, ja pensava en el duel de la prèvia de l’Europa League de dijous i va destacar que “he vist detalls per corregir i intentar fer l’homenada de passar de ronda”.