L'FC Andorra perd el primer amistós de pretemporada (3-1)

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:38

L’FC Andorra va caure ahir per 3-1 contra el Sabadell en el que suposa la primera derrota de la pretemporada dels tricolors després de cinc duels amistosos disputats. Des de l’inici els del Principat van sortir dominant i gaudint d’ocasions clares, però quan millor estaven va arribar el gol del Sabadell després que Víctor García aprofités una errada defensiva dels homes de Nacho Castro per fer l’1-0. Els tricolors van seguir intentant-ho, i van rebre el premi de la diana a tocar del descans, amb el gol d’Iker Goujón.



A la represa, el conjunt català va fer una passa endavant en busca del a victòria, i ho van aconseguir a les acaballes del matx gràcies a dos gols de Guruzeta que van sentenciar el duel amb el 3-1 definitiu. Avui els tricolors juguen un nou amistós contra l’Inter Escaldes a Prada de Moles.



D’altra banda, el jugador de l’Almería Rubén Enri és el principal candidat per reforçar la davantera tricolor i convertir-se en substitut d’Ernest Forgas. Segons La Voz de Almería, l’acord entre clubs es total i arribaria avui o demà mateix en qualitat de cedit.