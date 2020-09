Un centenar de signatures andorranes per fer fora a Bartomeu

Actualitzada 12/09/2020 a les 12:33

Gairebé un centenar de socis del Barça d'Andorra han donat suport al vot de censura per fer fora a la junta directiva de Josep María Bartomeu. En total, al país hi ha dos punts de recollida de signatura a l'empresa MRW d'Andorra la Vella, i també hi ha un altre punt gestionat pel soci Juli Peña. A més, també s'han rebut força suports d'associats del Principat al Càmpnig Gran Sol de La Seu d'Urgell, que fins a aquesta setmana era l'únic punt per recollir signatures.

La moció de censura contra la junta directiva de l'FC Barcelona està impulsada pel precandidat Jordi Farré, i té suport dels també precandidats Víctor Font i Luís Fernández Alá, i també de diversos grups d'opinió. Els opositors han d'aconseguir 16.520 signatures abans del dia 17, i en cas d'aconseguir-ho, es farà una votació on dos terços dels socis blaugrana haurien de censurar a Bartomeu, fet que els faria cessar del seu càrrec.