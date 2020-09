L'FC Andorra reforça la línia defensiva amb el jove Álex Pastor

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:47

CINQUÈ AMISTÓS DE L'ESTIU, CONTRA EL SABADELL

L’FC Andorra disputa aquest migdia el cinquè partit de pretemporada contra un rival ja conegut, el Sabadell. El conjunt català va ser, precisament, el rival al primer partit amistós d’aquest estiu, en què els homes de Nacho Castro van vèncer amb un solitari gol d’Izan Fernàndez. El partit d’avui es disputarà a partir de les 12.00 hores a les instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.

L’FC Andorra va anunciar ahir la incorporació d’Álex Pastor, central de 20 anys que reforçarà la línia defensiva de l’equip de Nacho Castro. Barceloní de naixement, va formar-se al futbol base de l’Espanyol fins als 16 anys, quan va emprendre el viatge cap a Itàlia per incorporar-se a les files de la Sampdoria.Al conjunt italià va jugar-hi tres temporades als equips de categories inferiors del conjunt de Gènova, i també va sortir cedit la campanya 2018-2019 al Pesaro de la Serie C (equivalent a la Segona Divisió B espanyola). En aquest curs al tercer esglaó del futbol italià, Pastor va disputar un total de 2.031 minuts dividits en 26 partits.El director esportiu dels tricolors, Jaume Nogués, va manifestar sobre l’arribada del central que “és un jugador que ja coneixíem, és molt intens i agressiu al tall”, i va afegir que “té bona sortida de pilota amb les dues cames i és el perfil que buscàvem per a l’equip”. El club estava buscant incorporar un defensa sub-23, i una de les opcions era Iñaki León, sortit del draft que va organitzar l’entitat a l’inici de la pretempo­rada.Pastor és la novena incorporació de l’FC Andorra en aquest mercat d’estiu després de les de David Martín, David Ballarín, Martí Vilà, Pau Martínez, Borja Herrera, Sergi Serrano, Marc Aguado i Marc Pedraza. A més, l’entitat segueix treballant en l’arribada d’un davanter centre de referència que supleixi la baixa d’Ernest Forgas, que va pagar la seva clàusula de rescissió per incorporar-se a les files del CD Badajoz. El mercat de fitxatges a la Segona Divisió B es tancarà el 5 d’octubre vinent, mentre que l’inici de la lliga està previst per al cap de setmana del 17 i 18 del mateix mes.