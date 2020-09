Enric Pi i Juanma Miranda continuaran una campanya més a les files de l'FC Santa Coloma

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

Enric Pi i Juanma Miranda seguiran una temporada més a les files de l’FC Santa Coloma, tal com va confirmar el club que entrenarà aquest curs Albert Jorquera.

Pel que fa al migcampista ofensiu català, complirà la seva segona campanya entre els colomencs després d’arribar procedent de la UE Sant Julià l’estiu passat. De la seva banda, el central Juanma Miranda complirà també la seva segona temporada com a futbolista de l’FC Santa Coloma, tot i que, en el seu cas, va arribar al conjunt del Principat procedent de la UE Sant Andreu, del grup cinquè de la Tercera Divisió espanyola.



De la seva banda, l’Inter Club d’Escaldes va anunciar que Ivan Vigo no continuarà al conjunt escaldenc després de dues temporades. A més, els blau-i-negres segueixen preparant l’estrena a l’Europa League, que tindrà lloc dijous contra el Dundalk.