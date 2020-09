La consecució de la Lliga Catalana ha resultat molt cara per al MoraBanc Andorra, amb les lesions de Jelinek, Sy i Paulí

Un preu massa alt David Jelinek, que es va lesionar al partit davant el Joventut, entrant a cistella davant l'oposició de Birgander. BC MORABANC ANDORRA

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Tres baixes importants per lesió –David Jelinek, Bandja Sy i Oriol Paulí– ha estat la penyora que ha hagut de pagar per la consecució de la Lliga Catalana el MoraBanc Andorra. La dolça i treballada victòria davant el Barça al Palau Blaugrana ha deixat un punt amarg al pòsit després de confirmar-se que cap dels tres jugadors podrà estar a disposició d’Ibon Navarro per al partit que apuja el teló de la lliga ACB diumenge 20 a la bombonera davant l’UCAM Múrcia. Sens dubte, un preu molt car.



Oriol Paulí serà baixa durant un mes per una lesió miotendinosa al bíceps femoral dret. Bandja Sy, en principi, es perdrà dues setmanes per un esquinç del lligament peroneal astràgal i anterior del turmell dret i, finalment, David Jelinek estarà allu­nyat de les pistes durant un mes per un trencament muscular del vast extern del quàdriceps dret. Totes tres lesions es van produir en la disputa de la Lliga Catalana, ja que Paulí i Jelinek van caure en semifinals davant el Joventut de Badalona i a la final, davant el Barça, va ser Bandja Sy qui es va retirar lesionat.



Un temporer, possible

Atès l’escenari, certament delicat, a deu dies mal comptats per rebre l’UCAM Múrcia al Poliesportiu, la direcció esportiva no perd el mercat de vista. Tot i que la situació de la crisi sanitària no facilita gens les opcions, Francesc Solana es troba mirant i valorant algunes possibilitats d’incorporar un reforç durant un mes. Un temporer que pugui, d’alguna manera, compensar les absències de més durada, les de Jelinek i Paulí, i per intentar donar un cop de mà al grup fins a principi d’octubre. El mercat és evident que tampoc dona gaires opcions i que la pandèmia ho agreuja tot, però no es pot descartar que, finalment, vingui un reforç per maquillar la rotació una mica més.



A més, cal afegir l’absència segura de Moussa Diagne, que encara està treballant en la recuperació i no se l’espera en plenes condicions fins a mitjan octubre. La seva baixa i la impossibilitat de poder exercitar-se amb la resta de l’equip durant la pretemporada va encoratjar la direcció esportiva a reservar una fitxa i fer-li un forat a la plantilla a Babatunde Olumujiwa. Diagne no juga des del 7 de març i ja no va estar present a la fase final de València ni, evidentment, durant la pretemporada. La recuperació del pivot senegalès va força bé i es troba complint els terminis marcats i, per tot plegat, des del club es manté certa tranquil·litat i prudència al voltant de la data de tornada. Navarro ja va comentar que “nosaltres estem centrats a treballar amb els jugadors que tenim” i que no volia que ningú pressionés Moussa “ni tampoc els metges o els fisioterapeutes. Moussa no està i punt”. No hi és però se l’espera.