'Purito' es lesiona al Bike Park de Vallnord

El ciclista estava fent un salt a gran velocitat quan va caure i va haver de ser traslladat a l'hospital

Purito El ciclista 'Purito' Rodríguez a l'hospital Instagram Puritocycling

Actualitzada 09/07/2020 a les 09:12

Redacció Andorra la Vella

El ciclista Joaquim Rodríguez, més conegut com a 'Purito', va patir ahir un accident al Bike Park de Vallnord, tal com ha fet saber a través de les xarxes socials. El ciclista estava fent un salt a gran velocitat quan va caure i es va fer mal als dos braços. L'accident va ser presenciat pels companys que es trobaven al lloc dels fets, que el van assistir i van trucar als serveis d'emergència que el van traslladar fins a l'hospital, on va quedar hospitalitzat i amb un braç embenat.

#1 Pep

(09/07/20 09:30)