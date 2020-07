L’aler islandès serà jugador del MoraBanc Andorra les dues properes temporades

Palsson, el primer Haukur Palsson durant la presentació d'un duel d'aquesta temporada a la VTB League. VTB LEAGUE

Actualitzada 09/07/2020 a les 06:54

Marc Basco Andorra la Vella

Amb la continuïtat de Moussa Diagne ja assegurada, el MoraBanc va per feina en la configuració de la plantilla i ahir ja va tancar el primer fitxatge pel proper curs, Haukur Palsson. Es tracta d’un aler islandès, internacional habitualment amb la selecció, de 28 anys i 1,97 metres d’alçada amb experiència al bàsquet espanyol, i que aquesta temporada ha disputat l’Eurocup i la VTB League (la competició amb equips de Rússia, Polònia, Estònia, Kazakhstan o Bielorússia) amb l’Unics Kazan. Palsson arriba amb una gran capacitat defensiva com a principal virtut i també amb percentatges acceptables des de la línia de triple, així que es podria dir que ve a substituir Walker.

A les files del conjunt rus ha tingut una mitjana de 4,4 punts, 2 rebots i 3,5 de valoració en competició europea, mentre que al campionat domèstic ha tingut uns números de 6 punts, 2 rebots, 1 assistència i 6,3 de valoració amb una mitjana del 50 per cent d’encert des de la línia de tres punts. Palsson va formar-se a la Universitat de Maryland i abans de jugar a Rússia va tenir una etapa de tres anys a França. Abans, fins i tot, va passar pel Manresa o el Breogán, amb qui ja va jugar al Poliesportiu a LEB Or el 2013.

Sobre aquesta incorporació, el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va manifestar que “és un tirador de gran fiabilitat de tres punts i en aquest apartat estem convençuts que ens pot ajudar molt”. I va afegir que “a banda també és un jugador que pot fer moltes coses a la pista i nosaltres sempre busquem jugadors polivalents”. Per últim, Solana va assenyalar que “la seva capacitat per assistir, la lectura del joc per l’experiència que té i la capacitat per defensar jugadors en diverses posicions el faran molt important per a nosaltres”.



Todorovic marxa al Tenerife

L’Iberostar Tenerife va confirmar ahir el fitxatge de l’extricolor Dejan Todorovic per a la propera temporada, amb opció a una altra. Abans que es confirmés aquesta operació, el serbi va aprofitar per acomiadar-se de l’afició del MoraBanc a les xarxes socials. “Vull agrair al MoraBanc, a tot el cos tècnic i a tots els aficionats aquest any, una mica estrany però en general molt bo i exitós”, va escriure, i va afegir: “Us desitjo molta sort en el futur i ens veiem a les pistes.”

A més del de Palsson i el de Todorovic, ahir van produir-se diversos moviments de mercat a la Lliga Endesa, amb l’arribada de Derrick Williams al València Basket. El nord-americà va ser el número 2 del draft de l’NBA el 2011 i s’afegeix a Klemen Prepelic, que també va signar com a taronja. També ahir va confirmar-se el retorn vint anys després de l’escorta català Rafa Martínez al Baxi Manresa, equip on va debutar a la màxima competició espanyola durant la temporada 1999-2000.

D’altra banda, l’ACB va anunciar ahir la llista de jugadors subjectes al dret de tempteig, que com era d’esperar en el context econòmic actual és força reduïda. El MoraBanc Andorra, tal com va anunciar Fransces Solana, no va inscriure ningú, i la resta d’equips de la Lliga Endesa només hi van apuntar vuit jugadors: Doornekamp, Loyd i Tobey (València Basket), Dragic, Garino i Shields (Kirolbet Baskonia), Kravic (Monbus Obradoiro) i Green (Coosur Reial Betis).